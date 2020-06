Quella canzone dei Queen composta in una vasca da bagno

Un cambio di stile e un cambio di sound: fu quello che i fan dei Queen ebbero modo di osservare il 30 giugno 1980, con l'uscita di THE GAME. E poi, c'era quel rockabilly...

Quando Crazy Little Thing Called Love venne pubblicata prima come singolo, il 5 ottobre 1979, poi all'interno dell’album THE GAME, il 30 giugno di quarant'anni fa, la critica storse il naso. La critica, perché il disco riscosse invece un grande successo a livello di pubblico, raggiungendo la prima posizione nella classifica degli album più venduti per cinque settimane negli Stati Uniti e in Canada e in Gran Bretagna per due settimane. Arrivò secondo anche in Norvegia e Germania, quinto in Austria e Giappone, settimo in Svezia e decimo in Italia.

Le critiche mosse dai media erano molte. Prima di tutto, l'immagine che il gruppo aveva scelto di dare di sè: quattro figure in pelle nera in copertina che ricordavano un gruppo di bikers, con Freddie Mercury per la prima volta con i capelli corti (e poco dopo, anche con i celebri baffi).