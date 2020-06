Lutto nella musica: è morto il compositore e arrangiatore Johnny Mandel

Forse, più ancora che nella musica, Mandel si distinse nel mondo del cinema. Fu infatti popolarissimo come autore di colonne sonore. Dopo aver vinto un premio Oscar nel 1966 per il brano The Shadow of Your Smile (tema del film Castelli di sabbia di Vincente Minnelli), ricevette la candidatura all'Oscar nella stessa categoria l'anno seguente per A Time for Love, con testo di Paul Francis Webster, brano inserito nel film Vivi e lascia morire. L'artista firmò anche, nel 1970, le musiche del lungometraggio di Robert Altman Mash.

A manifestare cordoglio per la perdita si è segnalato, con un post sulla sua pagina Facebook, Michael Bublé: "Era il mio eroe, un genio, uno dei miei autori e arrangiatori preferiti".

Ricordiamo Mandel, nel giorno della sua scomparsa, proprio con il brano il cui arrangiamento si meritò l'ambito Premio Oscar: