Targhe Tenco 2020: tutti i vincitori

Brunori Sas, Guccini, Tosca e altri: tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2020, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi di canzone d'autore dell'anno.

Per chi non ne fosse a conoscenza, le Targhe Tenco sono un prestigioso riconoscimento assegnato annualmente da un'ampia e rappresentativa giuria di giornalisti musicali e addetti ai lavori, ai migliori dischi italiani di canzone d'autore usciti nel corso dell’annata. Le sezioni sono sei: quattro riservate a cantautori (canzone, disco assoluto, disco in dialetto, opera prima) e una riservata a interpreti di canzoni non proprie.