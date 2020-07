Il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney

Paul viene invitato da un amico, Ivan Vaughan, che è convinto che McCartney debba ascoltare il gruppo di Lennon. Ha solo quindici anni e arriva sul posto in bicicletta. Così, assiste allo show dei Quarrymen: John è ubriaco, e sbaglia molte parole e accordi della canzone che sta suonando, Be Bop a Lula di Gene Vincent. Nonostante ciò, la sua presenza sul palco incanta il pubblico, Paul incluso.

Perciò, durante una pausa, Vaughan accompagna Paul nel backstage, a conoscere John Lennon. Possiamo immaginare che le parole che avrebbero cambiato per sempre la storia del rock siano state le semplici: "John, ti presento Paul". Tra i due scocca la scintilla. Iniziano a parlare di rock e dei loro idoli, come Little Richard ed Elvis Presley, e anche dei loro CD preferiti.

Alla fine, Paul prende la chitarra di Lennon e suona una versione perfetta di Twenty Flight Rock di Eddie Cochran, nonostante sia mancino e la chitarra utilizzata sia per destri. Poi, quasi per scherzo, scrive su un foglio il testo di Be Bop a Lula e lo consegna a John. Insomma, già a 15 anni McCartney è quello preciso e puntiglioso dei due.

Anche John resta colpito da Paul. Così, quando il secondo se ne va, inizia a valutare di invitarlo nella band. Ovviamente, questo avrebbe significato dover condividere le luci della ribalta con qualcun altro. Alla fine prende la decisione "di pancia", e manda il batterista Pete Shotton a chiedergli di unirsi a loro. Paul, più riflessivo, si prende una settimana per pensarci prima di rispondere: sì.

Il resto è storia.