L’album con il quale i Beatles bucarono il grande schermo

Tutti i tredici pezzi contenuti in A HARD DAY'S NIGHT sono stati scritti da John Lennon in collaborazione con Paul McCartney che, in futuro, avrebbero sviluppato sempre di più la loro sinergia nella stesura dei testi per la band.

Molti dei brani contenuti nell'album fanno parte della colonna sonora del film Tutti per uno (il cui titolo originale è, appunto, A Hard Day's Night). Più precisamente, si tratta di tutti i pezzi che compongono il lato A del vinile, mentre i brani contenuti nel lato B, scritti per il film, alla fine non vennero inseriti nella colonna sonora.

Il film, diretto da Richard Lester, uscì nelle sale il 6 luglio del 1964, qualche giorno prima del disco. I protagonisti? Proprio i Beatles. Si tratta di un film comico nel quale vengono raccontati alcuni bizzarri avvenimenti che hanno luogo subito dopo un'esibizione live del gruppo.

Se non vi è mai capitato di vedere Tutti per uno, vi consigliamo di rimediare e, se vi piace il genere, potreste apprezzare anche Aiuto! (il cui titolo originale è Help! proprio come uno dei pezzi più famosi dei Beatles), film che abbiamo inserito nella nostra lista di film con colonne sonore memorabili.

Ecco il trailer di Tutti per uno in versione originale con sottotitoli.