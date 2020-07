Rtl 102.5, Sky Uno e TV8 in contemporanea per “Power Hits Estate 2020”

La musica dal vivo riparte e ha una data e un luogo precisi: il 9 settembre, all'Arena di Verona. Tra gli ospiti, Zucchero, Biagio Antonacci, Gianna Nannini e Tiziano Ferro.

Non c'è estate senza radio e non c'è estate senza tormentone. L'evento che da anni decreta il "tormentone dell'estate" non si ferma nemmeno davanti alla pandemia. Grazie infatti a RTL 102.5, la musica live tornerà ad accendersi all'Arena di Verona, il 9 settembre, in radiovisione su RTL 102.5 e in contemporanea su SKY UNO e TV8.

È la prima volta che il Festival sbarca su Sky. Mara Maionchi sarà "la garante" dell'evento come "Regina della Musica". Ad affiancarla Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari.

La serata sarà quest’anno un evento unico e irripetibile: i molti artisti protagonisti dell'estate 2020 si alterneranno sul palco eccezionalmente davanti a una platea vuota, dando la possibilità di vedere l'Arena di Verona come mai prima d'ora. Le telecamere della mastodontica produzione riprenderanno scorci e aspetti della storica location che non si riescono ad ammirare nei moltissimi eventi e spettacoli che solitamente si svolgono alla presenza del pubblico.