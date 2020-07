Quando Milva diede del filo da torcere a Mina

Ben presto arrivò anche la primissima partecipazione a Sanremo (come esordiente) che, come accennavamo, avvenne nel 1961, in occasione dell'undicesima edizione del Festival.

Fu l'edizione di Le mille bolle blu di Mina e di 24mila baci di Adriano Celentano. Insomma, la concorrenza era agguerrita eppure, nonostante si fosse approcciata da poco al mondo patinato dell'industria musicale, quando il 27 gennaio mise per la prima volta piede sul palco del Festival, Milva riuscì a incantare giuria e pubblico. Tenne allora testa a molti artisti già più affermati di lei, tanto che i giornalisti dell'epoca scrissero che era arrivata un'artista che poteva dare battaglia a Mina, già molto apprezzata.

Fu sempre la stampa ad affibbiarle il soprannome di "pantera di Goro" per sottolineare la sua carica esplosiva pari a quella della "tigre di Cremona", Mina, appunto.

Non esageriamo dicendo che Milva fu la vera rivelazione di quella undicesima edizione del Festival nonostante la sua Il mare nel cassetto non riuscì ad aggiudicarsi il primo posto. Arrivò invece in terza posizione, decisamente una vittoria se si pensa che Milva bazzicava l'ambiente musicale da pochissimo tempo.

Nell'augurare buon compleanno alla cantante, vi lasciamo il video originale di quella sua prima esibizione, un momento emozionante se si ripensa al grande successo ottenuto da Milva da quel momento in poi.