Come Steven Demetre Georgiou divenne Cat Stevens

Nato da padre greco e madre svedese, Steven Demetre Georgiou, conosciuto come Cat Stevens, raggiunse il successo negli anni Settanta. Quali fattori lo influenzarono?

Oggi come anche in passato tantissimi giovani musicisti mettono tutti loro stessi per raggiungere il successo. Negli anni Settanta, Cat Stevens ce l'aveva fatta. I suoi dischi avevano scalato le classifiche di tutto il mondo, rendendolo conosciuto a livello internazionale. Però, nel 1977, decise di abbandonare la sua carriera di musicista per concentrarsi sulla sua conversione all'Islam (ve ne abbiamo parlato qua). Cambiò anche nome, e si fece chiamare Yusuf Islam.

Ma, se vi abbiamo già parlato della sua rinascita sotto il nome di Yusuf, è il momento di concentrarci su Cat Stevens. Insomma, sui fattori che hanno trasformato Steven Demetre Georgiu, nato in Inghilterra da padre greco e madre svedese, in una star.

1. Le origini greche

Le origini del padre, greco cipriano di religione ortodossa, hanno influenzato molto Cat Stevens e il suo stile musicale. La famiglia Georgiu viveva infatti nel quartiere di Soho, a Londra, sopra il ristorante che gestivano. Proprio in questo locale, Steven Demetre entrò per la prima volta in contatto con la musica, e in particolar modo con la musica popolare greca, che avrebbe lasciato un'impronta nello stile musicale di Cat Stevens.

I richiami alla tradizione greca nelle sonorità di Stevens sono infatti molto numerosi. Lo stile del musicista si caratterizza per le chitarre acustiche in primo piano, i suoni delicati e i testi a metà tra amore e misticismo.