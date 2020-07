Lutto nella musica: è morto Emitt Rhodes, cantautore e pioniere dell’home recording

Ci lascia all'età di 70 anni il cantautore e polistrumentista americano Emitt Rhodes. Su di lui, nel 2009, il regista Cosimo Messeri realizzò un documentario.

Nato a Decatur, nell'Illinois, il 25 febbraio 1950, trascorse la vita in California. Considerato da molti come il "the one man Beatles", le sue registrazioni effettuate in solitaria mostrano una chiara influenza di Paul McCartney sia nella parte vocale che in quella musicale. Esordì con i Palace Guard e con i Merry-Go-Round, con cui pubblicò l'album eponimo THE MERRY-GO-ROUND.