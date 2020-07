Perché Slash indossa sempre il suo cappello?

Come Angus Young ha la sua divisa da scolaretto ribelle e Steven Van Zandt l'iconica bandana, Slash non è Slash senza il suo cappello a cilindro. Perché lo indossa sempre?

La storia del rock è fatta di musica e grandi artisti ma, a volte, anche di outfit e oggetti. Vi abbiamo già parlato dell'immancabile divisa da scolaretto di Angus Young e dell'amata chitarra Red Special di Brian May. Non poteva mancare nemmeno la storia del cappello di Slash, chitarrista dei Guns N' Roses, che il musicista indossa in tutti i concerti.

Se, per molti artisti, simili accessori servono a essere sempre riconoscibili, a creare un personaggio sul palco, per Slash non è così. Il suo cappello non è un semplice ornamento ma, nel tempo, ha assunto una funzione ben precisa. Ma da dove arriva l'iconico cilindro?