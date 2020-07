Come Bobbie Gentry salì (letteralmente) dalle stalle alle stelle

Dopo essersi trasferita nelle vicinanze con il padre, Bobbie affiancò allo studio del piano anche quello della chitarra e del banjo e, qualche anno dopo, quando aveva solo tredici anni, raggiunse la madre in California creando con lei un duo vocale e iniziando a formarsi come artista a tutto tondo.

Gli anni passarono e Bobbie decise di iniziare a studiare anche la teoria che stava dietro alla sua tanto amata musica, così si iscrisse al conservatorio di Los Angeles dove iniziò a seguire lezioni sulle tecniche di composizione e arrangiamento musicale che le sarebbero tornate molto utili nel suo immediato futuro.

In effetti, di lì a poco il successo avrebbe completamente stravolto la vita della giovane Bobbie: mentre lavorava per pagarsi gli studi, Bobbie riuscì a ritagliarsi anche un po' di tempo per registrare dodici brani con l'intento di farsi conoscere come compositrice in modo da riuscire a vendere i propri brani ad artisti già affermati. In alcune interviste, in effetti, Bobbie dichiarò di aver cantato quelle sue prime canzoni solo perché era più economico rispetto a ingaggiare qualcuno che cantasse al posto suo.

Il talento di Bobbie, però, fu immediatamente chiaro, tanto chiaro da garantirle un contratto con l'etichetta discografica Capitol Records ufficializzato nel giugno del 1967.

In particolare, il brano che attirò l'attenzione dei produttori fu Mississippi Delta, uno dei pezzi più facilmente commercializzabili contenuti nella demo della Gentry.