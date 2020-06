Alanis Morissette ripubblica JAGGED LITTLE PILL, con una novità

A 25 anni dall'uscita del suo primo album internazionale, Alanis Morissette pubblica una versione deluxe di JAGGED LITTLE PILL, con un'aggiunta "in acustico".

La cantautrice canadese Alanis Morissette ha tagliato da poco un traguardo importante: i 25 anni del suo terzo album in studio, JAGGED LITTLE PILL. Per celebrare l'opera che la consacrò al successo internazionale (17 dischi di platino e più di 33 milioni di copie vendute in tutto il mondo), la cantante ha deciso di ripubblicarla in versione deluxe, il prossimo 26 giugno.

L'edizione deluxe conterrà le tredici tracce originali del disco prodotto da Glen Ballard e un nuovo album dal vivo in acustico che documenta la performance di Alanis allo Shepherd's Bush di Londra nel marzo 2020, pochi giorni prima dell'inizio del lockdown causato dall'emergenza Coronavirus.

Quello spettacolo è stato così memorabile e non vedo l'ora voi possiate ascoltarlo!

La versione acustica dell'iconica Ironic, tratta dallo show, è già stata condivisa dalla Morissette sui principali servizi di streaming.