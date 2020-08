Quando Joe Lynn Turner aiutò Michael Bolton a sfondare

La carriera di Joe Lynn Turner e di Michael Bolton si intrecciarono indissolubilmente quando entrambi erano in cerca di una svolta nella loro carriera. Ecco come andarono le cose.

Joe Lynn Turner, ex membro dei Rainbow e dei Deep Purple, può vantare nel suo curriculum una lunga lista di collaborazioni con artisti del calibro di Billy Joel, Cher e Michael Bolton per i quali lavorò come corista per diverso tempo.

Dopo essere stato la voce e la chitarra dei Rainbow all'inizio degli anni 80 al fianco di Ritchie Blackmore e Roger Glover – solo per citare alcuni suoi colleghi – nel 1983 Turner si trovò improvvisamente senza una band dato che i Rainbow decisero di sciogliersi e sia Blackmore che Glover tornarono a far parte dei Deep Purple.

L'ultimo album pubblicato prima dello scioglimento fu BENT OUT OF SHAPE (1983), che venne ricevuto piuttosto favorevolmente da pubblico e critica aggiudicandosi anche una nomina ai Grammy Award come migliore performance di rock strumentale per il brano Anybody There, quinta traccia dell'album e singolo estratto dallo stesso.