Siamo nella primavera del 1972 e Marc Bolan, il resto dei T. Rex e il produttore Tony Visconti – che ci racconta questa storia – viaggiano in una limousine dall’aeroporto di Orly diretti allo Château d’Hérouville, un edificio del XVIII secolo fuori Parigi ristrutturato da poco e trasformato in uno studio di registrazione all’avanguardia. Quel giorno, li attende una session di registrazione cruciale. Bolan si sta scolando una bottiglia di cognac Courvoisier, improvvisando uno sgangherato blues: “I’m an old bulldog”, ripete senza sosta, fissandosi su quest’unico verso. Cerca di convincere i suoi compagni a unirsi a lui, ma loro non sembrano dell’umore giusto. Visconti e gli altri fanno finta di trovare interessantissimo il panorama che scorre fuori dai finestrini. “Forza, tutti assieme: “I’m an old bulldog!”, li esorta Bolan. “Forza, fighette!”. Alla fine, Mickey Finn, il percussionista, cede alle insistenze. Gli altri sono troppo irritati e demoralizzati per accondiscendere. Arrivati allo Château, le cose non migliorano. Bolan pretende “la stanza della star”, non rendendosi conto che si tratta della stanza da letto del proprietario del castello. A cena fa fretta al gruppo, dicendogli che non li paga per mangiare, ma per fare un disco. Visto che le loro paghe sono ancora ferme a 75 sterline alla settimana e che le royalty spettanti a Visconti sono state dimezzate, l’atmosfera a tavola non è delle migliori.

“Marc aveva iniziato a bere”, ricorda Visconti. “E aveva assunto un atteggiamento molto intimidatorio verso il gruppo. Era arrivato al punto che avevano quasi paura di guardarlo in faccia. L’atmosfera era diventata strana ed io ero pronto ad andarmene in un qualsiasi momento. Però, con me non se la prese… E fece bene. Per cui rimasi. Ma era veramente intrattabile. ELECTRIC WARRIOR [il disco del 1971 dei T. Rex, ndr] era stato grandioso e tutto sembrava andare per il meglio. E il fatto che alla fine sia Hot Love che Get It On fossero arrivati al n. 1 in classifica e ci fossero rimaste per delle settimane era stato uno sballo. Ora invece era tutto strano”. Eppure, malgrado questo avvio poco incoraggiante, le session che produssero il nucleo del nuovo disco si risolsero in uno dei momenti più alti nella storia del rock commerciale.

“Vedi, a volte succedono cose buone, e a volte capitano quelle cattive”, sintetizza Visconti con un pizzico di filosofia. “Alla fine, possiamo dire che ci divertimmo. Malgrado tutta la pressione che gravava su di lui, Marc realizzò uno dei migliori dischi dei T. Rex: belle canzoni, ottimo sound. Se lo riascolti oggi, Marc Bolan suona sempre… geniale”.