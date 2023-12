Tyrion Lannister: un astro del punk

Gli attori del cast del Trono Di Spade hanno tutti un curriculum piuttosto interessante, qualcuno anche in ambito musicale. Peter Dinklage, meglio noto come Tyrion Lannister (per gli amanti della serie), ha calcato le scene con un gruppo punk. Purtroppo non esistono riprese o video online delle sue performance, ma sappiamo che Dinklage è stato il frontman di una band nei primi anni '90, chiamata Whizzy.

"Ero abbastanza incazzato..." ha detto l'attore, ripensando ai suoi anni da musicista.

Guarda le foto di Peter Dinklage nei Whizzy!

