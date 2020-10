Woody Guthrie: la musica come strumento di coscienza politica

Lo chiamavano il musicista antifascista e celebre nella memoria è quella scritta sulla sua chitarra che esibì nel 1943: This Machine Kilss Fascists. Così Woody lanciava un messaggio molto chiaro, a sottolineare il legame inscindibile tra musica e politica.

In un'epoca così ricca di cambiamenti e di svolte storiche, un narratore, in qualunque forma artistica comunicasse, non poteva stare in silenzio. Perché il suo messaggio viene abbracciato pervasivamente da chi cerca speranza e certezze, lungo un tracciato storico in cui gli uomini sembravano aver perso la loro identità.

Scrivo le cose che vedo, le cose che ho visto, le cose che spero di vedere, da qualche parte, in un posto lontano.

Così Woody vedeva e raccontava. Senza filtri, senza censure. Sotto il mirino dei poteri forti che guardavano quell'esile ragazzo con la chitarra e ci vedevano un simbolo di opposizione. E niente è più potente di chi comunica la sua storia personale, il suo dolore e la voglia di riscatto vissuti tra la fame e la morte.

Questo era l'altro lato degli anni Trenta e Quaranta, quello scomodo, ma così profondo e vero da ispirare celebri artisti contemporanei, tra cui Bruce Springsteen e Bob Dylan. In particolare quest'ultimo prese il trono di Woody quando le condizioni di salute dell'artista, affetto dalla Corea di Huntington, si stavano aggravando. Dylan lo andava a trovare tutti i giorni all'ospedale, parlandogli delle canzoni che stava scrivendo e, tra tutte, una è dedicata solo a Woody.