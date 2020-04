10 loghi celebri della storia del rock (parte II)

Il logo dei Ramones è considerato uno dei più belli nella storia della musica. A disegnarlo fu Arturo Vega, il direttore creativo della band, che aveva trasformato il suo appartamento a New York nel The Ramones Loft, vero e proprio magazzino e quartier generale del gruppo.

Per i suoi quattro ragazzi, Vega disegnò un'aquila araldica, presa direttamente dallo stemma del Presidente degli Stati Uniti. Al posto del ramoscello d'ulivo, presente nello stemma presidenziale, venne inserito un ramo di melo, per sottolineare ancora di più l'origine americana del gruppo, come la famosa “Apple Pie”. Inoltre, visto che Johnny Ramone era un fanatico del baseball, fra gli artigli dell'aquila venne rappresentata una mazza da baseball.

Infine, Vega sostituì le parole presenti nello stemma ufficiale del Presidente degli Stati Uniti con i nomi dei membri del gruppo e le parole "Look out below" al posto di "E pluribus unum" sul nastro che parte dalla bocca dell’aquila. Nelle versioni successive, queste parole sono state cambiate nel ben più noto motto della band: "Hey ho let's go!".

Al suo logo, Vega teneva moltissimo, come del resto al rapporto con la band. Per questo, alcuni anni prima di morire, si fece tatuare la famosa grafica sulla schiena.