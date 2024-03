Le parole di Maurizio Baker sul nuovo numero di CLASSIC ROCK

"Nel 1981 avevo diciassette anni ed ero nel pieno della febbre del rock and roll; acquistavo tutti i dischi che potevo, leggevo tutte le riviste che rimediavo, andavo a vedere tutti i concerti raggiungibili (anche quelli che non lo erano, per la verità) e naturalmente facevo indigestione di libri di argomento musicale. Quelli della Savelli ormai se li ricorda solo chi ha i capelli grigi in testa: erano agili, economici (3.500 lire) e abbastanza ben distribuiti. A quell’epoca, Ernesto Assante era di poco più grande di me (ventitré anni) ma, per quanto giovanissimo, già dirigeva per la Savelli una collana che faceva parte della serie “La chitarra, il pianoforte, il potere” ed era intitolata “La vera storia del Rock”. Di quei volumetti ne acquistai diversi. In particolare ne ricordo uno dedicato a Le strade del folk, che conteneva scritti di Umberto Fiori, Giovanna Marini (sì, proprio lei), Franco La Polla, Maria Laura Giulietti (mai immaginavo che solo pochi anni dopo l’avrei conosciuta e ne sarei diventato collaboratore e amico), Sergio D’Alesio e Maurizio Petitti. In quel libricino, Ernesto Assante firmò un profilo di Neil Young, inquadrandone in una uindicina di paginette molto ben scritte la figura e l’opera. Fu una lettura utile, di certo una di quelle che contribuirono ad alimentare in me la passione e la voglia di approfondire il mero ascolto di quei dischi che stavano colorando la mia adolescenza. In quel 1981, uno come Assante ai miei occhi era una sorta di divinità irraggiungibile: dopo un periodo a «Paese Sera», era infatti entrato a «la Repubblica», che per tutti noi era il quotidiano più figo e più in linea con gli interessi, il linguaggio e gli orizzonti culturali della nostra generazione. Pur disinteressandomi con ostinazione alla politica, condividevo lo spirito che si respirava nelle pagine di «la Repubblica», e la presenza di firme giovani come quella di Ernesto rafforzava questa sensazione.