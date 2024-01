Il nuovo volume dedicato agli ANNI 80

Gli Anni Ottanta sono un periodo assai fecondo per il Rock. Sul primo volume abbiamo passato in rassegna alcuni dei dischi e dei gruppi indimenticabili di quel decennio, ma il discorso non poteva certo finire lì. Perché è negli incredibili Eighties che artisti dalla pelle nera si prendono il centro del palco e ci restano a lungo, illuminati dall’occhio di bue come le star che sono diventati. Su tutti, una donna fantastica per voce, carisma e presenza scenica: Tina Turner, che è in giro da un pezzo, si è finalmente liberata del dispotico marito e, proprio in questi anni, conquista tutti con pezzi immortali come “What’s Love Got To Do With It” o “The Best”. E che dire di Prince? “Purple Rain” è del 1984 ma a risentirla è come se non fossero passati quarant’anni e lui fosse ancora qui, con i suoi abiti stravaganti e la sua sensibilità.