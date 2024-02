PHIL COLLINS: la lettera di sua figlia Lily

Ha ammesso che non è stato il padre che si sarebbe aspettata, ma "Perdono gli errori che hai fatto. E, anche se può sembrare troppo tardi, non lo è. C'è ancora così tanto tempo per andare avanti."

Lily è l'unica figlia dal matrimonio fra Jill Travelman e Phil, frontman di lunga data dei Genesis. Il loro matrimonio è durato dal 1984 al 1996, e lei è nata nell'89. La sua lettera è tratta dal libro "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me."

Alla separazione dei due, Lily aveva cinque anni e si trasferì con la madre a LA. Il rapporto con Phil Collins si incrinò e i due iniziarono a vedersi soltanto durante le vacanze scolastiche, senza contare che lui si trasferì in Svizzera, dove rimase per vent'anni. Lily Collins però si è dimostrata molto dolce e comprensiva, e ha scritto: "Mi ha aiutato ad accettare la forza di alcune scelte."

Oggi Phil Collins vive a Miami ed è più vicino che mai alla figlia.