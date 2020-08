Linkin Park: ascolta il brano inedito “She Couldn’t”

I Linkin Park hanno annunciato un'edizione speciale per i 20 anni di HYBRID THEORY. Non solo: hanno anche rilasciato una demo inedita. Ascoltala qua.

Mike Shinoda lo aveva annunciato: "Per i 20 anni di HYBRID THEORY stiamo preparando cose sorprendenti". E le sorprese non si sono fatte attendere: per celebrare il ventesimo anniversario del loro album di debutto, i Linkin Park hanno annunciato l'uscita di HYBRID THEORY: 2OTH ANNIVERSARY EDITION, una ristampa speciale del disco con materiale inedito.

La nuova edizione, che arriverà il 9 ottobre, sarà disponibile in più formati, tra cui un box set Super-Deluxe Edition in cd e vinile, un box in quadruplo vinile e un doppio CD con il disco bonus "B-Side Rarities".