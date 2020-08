Shania Twain e quel matrimonio in diretta televisiva

Dopo alcune partecipazioni a programmi televisivi e a film per il grande schermo – come I Heart Huckabees, film del 2004 nel quale recitò nella parte di se stessa – Shania annunciò, nell'aprile del 2010, che stava progettando un nuovo show televisivo tutto suo dal titolo Why Not? With Shania Twain.

La prima puntata venne trasmessa l'8 maggio del 2011 e lo show rimase in onda con cadenza settimanale fino al giugno dello stesso anno. Si trattava di un programma nel quale la Twain ripercorreva tutte le tragedie passate che l'avevano portata, per un certo periodo, a perdere la propria abilità di cantare in pubblico.

Questo percorso avvenne anche grazie all'aiuto di alcuni ospiti presi sia dal mondo della musica che dalla sua vita privata. Nell'episodio conclusivo della serie, Endless Love, viene inoltre catturato il commovente momento del matrimonio fra Shania Twain e l'allora fidanzato della star Frédéric Thiébaud avvenuto a Puerto Rico.