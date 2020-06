La copertina dei Jimi Hendrix Experience che venne bandita in Malesia

La copertina di AXIS: BOLD AS LOVE è davvero una delle più famose della storia del rock e, in effetti, aveva sollevato qualche critica già nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione poiché prende in prestito alcuni simboli religiosi tipici dell'induismo. Hendrix stesso dichiarò di non aver mai dato la propria approvazione per la copertina con la quale l'album venne messo in commercio. L'artista si disse in disaccordo con le scelte stilistiche che erano state fatte, dato che lui aveva chiesto qualcosa che ricordasse le sue origini legate agli indiani d'America mentre, forse per un malinteso, l'etichetta discografica aveva commissionato qualcosa che ricordasse la cultura indiana.

Nel processo creativo che portò alla copertina, venne presa una foto che ritraeva Hendrix, Mitchell e Redding i cui volti vennero, poi, inseriti in un ritratto che li raffigurava come diverse forme della divinità tipica della religione induista, Visnù, spesso raffigurato con quattro braccia con le quali regge i suoi quattro simboli: una "ruota" luminosa, un bastone, una conchiglia e un fiore di loto (alcuni dei quali sono presenti anche nella copertina in questione).