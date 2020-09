5 canzoni da conoscere da POWERSLAVE degli Iron Maiden

Bruce Dickinson scrisse il brano che dà nome all’album. Un faraone giunge al momento della sua morte e capisce come tutta la sua vita sia stata una bugia: è un Dio che deve morire, è solo uno schiavo del potere della morte. In vita ha costruito il suo dominio sulla paura dei sudditi. E ora è costretto a lasciare il posto a un uomo che avrà il suo stesso destino.

Ma le sue parole sono infernali: adesso è morto, ma un fantasma vive nelle sue vene; è il guscio di un uomo preservato da Dio per secoli, ma aperti i cancelli del suo inferno promette di colpire dal suo sepolcro.

Tell me why I had to be a powerslave

I don't wanna die, I'm a god,

why can't I live on?

When the Life Giver dies,

all around is laid to waste

And in my last hour,

I'm a slave to the power of death.