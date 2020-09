Le 90 miglia che separano Gloria Estefan dalla sua Cuba

Tra i successi in lingua inglese non mancano continui riferimenti all’anima latina. A partire da MI TIERRA (1993) e ABRIENDO PUERTAS (1995) come primi vincenti esordi da solista, fino a ALMA CARIBEÑA (2000) e 90 MILLAS (2007). Da quest’ultimo si diramano le più profonde radici cubane dell’artista. Il titolo ha una forte carica emotiva e traduce la distanza in miglia da Cuba alla Florida, il primo Stato in cui Gloria visse con la sua famiglia dopo la fuga da Cuba.

La cantante vuole parlare alle nuove generazioni, figlie della cultura pop-rock, per trasmettere loro la storia musicale dei grandi maestri cubani. E nonostante lei non abbia potuto vivere in loco l’atmosfera cubana, la sua famiglia l’ha cresciuta secondo le tradizioni, impresse nelle ninne nanne della nonna.