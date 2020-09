“Keith Moon non ha ucciso mio padre”

Michelle Boland ha quattro anni quando il padre Neil muore. Lui ne ha venti di più, e lavora come autista personale del batterista degli Who. I due, oltre che colleghi, sono amici, e quella sera sono entrambi al pub Red Lion di Hatfield, con il resto degli Who.

Quella sera, a quanto si racconta, all'esterno del locale scoppiò una discussione accesa tra Moon e un gruppo di skinhead. Il batterista salì in macchina e con una manovra fatale colpì e uccise il suo autista Neil.

Moon venne accusato di omicidio colposo, per poi essere assolto con formula piena. Famoso in merito è l’infelice titolo di «Rolling Stone» dell'epoca: Keith Moon Gets Off Easy. In realtà, a quanto racconta Pamela Des Barres – sua compagna per tre anni – l'incidente fu un'ombra costante nella vita di Keith. La ragazza raccontò di averlo sentito piangere e ripetere di essere un assassino per molte notti.