Hans Zimmer rilegge “Eclipse” dei Pink Floyd per il nuovo film “Dune”

Il compositore tedesco Hans Zimmer ha riarrangiato la celebberima Eclipse dei Pink Floyd per il trailer del nuovo lungometraggio di Denis Villeneuve, Dune.

Sono quasi 200 settimane che THE DARK SIDE OF THE MOON non cede la sua posizione nella top 5 dei vinili più venduti in Italia.

Certo, non avevamo bisogno delle classifiche per intuire come il concept album dei Pink Floyd fosse un'opera immortale. Ora, il capolavoro di Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour e Richard Wright avrà il suo posto d'onore anche al cinema.

Ieri, 9 settembre, è stato pubblicato infatti il trailer del nuovo film di Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Arrival) Dune, tratto dal romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert e già portato sullo schermo da David Lynch.

Le prime immagini del lungometraggio, che arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 18 dicembre, sono accompagnate da una nuova versione del brano Eclipse, traccia conclusiva di THE DARK SIDE OF THE MOON, riarrangiato dal compositore tedesco Hans Zimmer.