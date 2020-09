Dave Mustaine: l’uomo che voleva essere più veloce dei Metallica

L'intenzione dell'artista di essere più veloce e più pesante dei Metallica si svelò con la richiesta alla Jackson Guitars di una chitarra KING V con ventiquattro tasti: il modello permetteva pesanti distorsioni adatte all'heavy metal e un timbro corposo e scuro.

Ed eccoci alla nostra traccia preferita: Symphony of Destruction, tratta dal celebre album COUNTDOWN TO EXTINCTION, che uscì nel 1992 e fu uno dei maggiori successi dei Megadeth. Ci affascina molto per il riferimento alla leggenda del Pifferaio di Hamelin:

You take a mortal man And put him in control Watch him become a god Watch people's heads a'roll A'roll, a' roll

Just like the Pied Piper

Led rats through the streets

We dance like the marionettes

Swaying to the symphony

Of destruction.