Sysyphus: il progetto sperimentale di Richard Wright

Significativa è la copertina, che riporta delle foto a incassatura, con la stessa inquadratura e gli stessi oggetti, in cui a cambiare sono però i membri del gruppo, disposti a turno in posizioni diverse. Anche questa scelta grafica vuole dare idea del progetto dell'album, che mette in primo piano prima uno, poi l'altro artista.

L'idea fu accolta benevolmente - per la maggioranza - dalla critica, mentre i Pink Floyd stessi ebbero ripensamenti riguardo all'album a più riprese. Nonostante in molti avessero notato nel disco le tendenze future del gruppo, mettere in evidenza l'apporto di un singolo membro poteva essere disturbante per chi aveva creato l'album. In effetti, è una vera e propria messa a nudo, una chiave di accesso ai singoli artisti.