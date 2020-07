Cosa c’entrano gli Orb con il progressive rock?

Hanno collaborato con David Gilmour e Steve Hillage; sono stati etichettati come ambient house, IDM e progressive house, ma cosa lega gli Orb al prog?

Se dobbiamo essere onesti, il nome di Alex Paterson apparentemente non c'entra nulla con il progressive rock: un ex punkettone, che ha iniziato come roadie dei Killing Joke per poi farsi conoscere nella scena acid house londinese alla fine degli anni 80 con gli Orb. Poi, però, se andiamo a scavare più in profondità, ecco emergere alcune connessioni interessanti. Durante la sua carriera, Paterson ha collaborato con David Gilmour, Robert Fripp e Steve Hillage. Tra le sue influenze, King Crimson e Brian Eno se la battono con Led Zeppelin e Sex Pistols.

Con il passare del tempo, possiamo dire che i contorni della musica degli Orb si sono fatti più sfumati e meno definiti, accogliendo alcuni stilemi tipici del prog: la struttura aperta dei brani, la voglia di sperimentare, i tempi dispari, la cura dell'aspetto live. Anche nei titoli delle canzoni è possibile trovare qualcosa di familiare, come ad esempio in Back Side Of The Moon (ovviamente!), oppure in opere un po’ magniloquenti come Supernova At The End Of The Universe o l'epica A Huge Ever Growing Pulsating Brain That Rules From The Centre Of The Ultraworld.