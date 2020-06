Lutto nella musica: è morto Rupert Hine, musicista e produttore dei Rush

Ci ha lasciati a 72 anni Rupert Hine, produttore dei Rush e membro dei Quantum Jump. Ecco il ricordo della redazione.

Rupert Hine è scomparso qualche giorno fa, a 72 anni. Una carriera ricchissima, sia come produttore che come musicista. Lo ricordiamo come il volto dietro alle produzioni di grandi band, come i Rush, ma anche i Camel, Tina Turner e tantissimi altri…

Come musicista non possiamo non nominare quello che è stato sicuramente il suo maggiore successo, ovvero quello con i Quantum Jump, la band in cui ha militato come voce e tastiera e che è ricordata per la hit del 1979 dal titolo The Lone Ranger. Il brano, pubblicato in realtà nel 1976, era stato bandito dalla BBC a causa dei numerosi riferimenti alle droghe e all'omosessualità, e venne poi ripubblicato tre anni dopo, raggiungendo un grande successo. Ma la carriera da musicista di Hine non finisce qui: l'artista va ricordato anche per i suoi nove album solisti, pubblicati tra il 1971 e il 1994.