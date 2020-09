USE YOUR ILLUSION I e II: gli album evento dei Guns N’ Roses

Mentre il secondo album contiene 14 tracce, il primo ne conta 16, tra cui splende di luce propria November Rain. Un brano lungo, elaborato, spirituale, conservato dal 1983 da Axl Rose prima di trovare la luce. Sicuramente una scommessa e un investimento per la band, che spese 1,5 milioni per il famosissimo video, dove Slash divampa con l'emblematico assolo sullo sfondo di una chiesa in legno, costruita con 150.000 dollari. Ma non è l'unica perla del primo album, che si avvale anche dell'iconica Don't Cry. Quest'ultima è legata a una diatriba amorosa tra Axl Rose e il chitarrista Izzy Stradlin.

Sembra infatti che i due si contendessero una ragazza, ma quest'ultima scelse Izzy. Subito dopo trovò Axl, da solo, su una panchina a piangere, e gli disse "Don't Cry, Bill" (Il vero nome di Axl era William Bailey Rose). La scintilla fu immediata e il frontman usò la delusione amorosa a suo favore per creare uno dei pezzi più belli della storia della musica.

E non solo, perché forse per la prima volta in assoluto, uno stesso brano comparve in due versioni diverse su due dischi omonimi usciti lo stesso giorno. Insomma, un evento unico nel suo genere.