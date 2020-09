I DONNA CANNONE pubblicano il video del primo singolo “Cross The Line”

Un glorioso esempio di rock n roll melodico, il brano è una dichiarazione d'intenti della band secondo cui la musica dovrebbe essere divertente, e Cross The Line lo è sicuramente!

"Cross The Line" è una canzone per gli emarginati. Una canzone per chi ha ancora il coraggio di seguire i propri sogni e di difendere le proprie convinzioni. Per coloro che non hanno paura di affrontare la realtà e di trovare la propria strada nella vita, a qualsiasi costo!