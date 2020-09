Ecco la vera storia di Zucchero e Miles Davis

Fatto sta che il telefono squilla ancora, e la voce insiste, cerca di convincere Zucchero, e alla fine lui, un po’ scettico, cede. L’appuntamento tra Miles Davis e Zucchero è fissato… al primo aprile. Fornaciari pensa sempre di più a uno scherzo, ma si presenta a New York, lasciando la moglie al mare e così anche le speranze di recuperare l’amore ormai perduto.

A primo impatto, non sembra che lasciare tutto per Miles Davis sia valsa la pena: appena arriva, il musicista non perde tempo in saluti e avvisa Zucchero che sta suonando in una tonalità sbagliata. Zucchero rimane di ghiaccio, ma ribatte: ha scritto lui il brano, saprà in che tonalità è o no? Alla fine la tensione si spezza, quando Fornaciari capisce che Miles Davis deve aver ascoltato Dune Mosse su uno stereo scarico, che ha quindi abbassato la tonalità del disco. Da qui, i due vanno lisci come l’olio, registrano cinque versioni di Dune Mosse e l’ultima è la prescelta.

Davis dice a Zucchero di tenere quella e di eliminare le note sbagliate, anche se, dice: secondo il mio amico Gil Evans nel blues e nel jazz non esistono note sbagliate.