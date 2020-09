Ecco il nuovo album dei Nick Mason’s Saucerful of Secrets

Il secondo video, uscito a inizio marzo, accompagna Set the Controls for the Heart of the Sun. Il brano è tratto dall’ultimo album in studio cui collaborò Syd Barrett, da cui prende il nome il supergruppo di Nick Mason: A SAUCERFUL OF SECRETS, uscito nel 1968. Alla sua esecuzione partecipò ai tempi anche David Gilmour, che per la prima volta suonava la chitarra in un album dei Pink Floyd. Anche qui autore fu Roger Waters, che si ispirò a delle poesie cinesi per il testo della canzone.