ALL THE WORLD’S A STAGE: il primo live album dei primi Rush

Il titolo del progetto è già evocativo di una storica frase di shakesperiana memoria "Tutto il mondo è un palcoscenico". Così i Rush si pongono come attori della loro carriera musicale, interpretando dal vivo alcuni brani dei primi quattro album: RUSH (1974), FLY BY THE NIGHT (1975), CARESS OF STEEL (1975) e 2112 (1976). Come se volessero inserire l'atto performativo in presenza in veste di compendio di un percorso artistico già compiuto.

Quell'esibizione, di fronte al loro pubblico, doveva essere la chiusura di una prima fase musicale, verso la purezza del progressive rock deprivata da sbavature hard.

Come ricorda Neil Peart,poi, la registrazione dell'album dal vivo era l'occasione per mostrare un altro volto dei brani scritti e suonati anni prima. Per la prima volta, le canzoni reiterate durante le prove e sui palchi brillavano sotto un'altra luce. Perché c'era la possibilità di sentire la viva presenza del pubblico, di assaporare il coinvolgimento, come in un'opera teatrale, dove l'esibizione guida la contemplazione estatica dei suoi spettatori.

Così la musica era il collante per l'unione di migliaia di anime sotto il libero gioco di voci e musica. Come se l'intero mondo, d'un tratto, fosse tutto un palcoscenico!