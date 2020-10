AWAKE: cosa si nasconde dietro la copertina dei Dream Theater?

Il 4 ottobre 1994 usciva il terzo album in studio dei Dream Theater, un labirinto musicale tanto atteso e spiazzante da confermare la band come leader sulla scena progressive metal.

Solo due anni prima, nel 1992, i Dream Theater conducevano già a testa alta lo scenario progressive metal degli anni Novanta. Un rilancio sperimentale dopo il successo di genere negli anni Settanta, destinato a trainare una grande schiera di seguaci con l'album IMAGINE AND WORDS.

L'attesa era allora palpabile per il disco successivo, così come il desiderio di scoprire quale immaginario poliedrico e sfaccettato avrebbero indagato i musicisti. Nel 1994 arriva dunque AWAKE, che spiazza il suo pubblico con note più compatte e meno rullanti dell'album precedente e la guida dominante della voce di James LaBrie.

L'opera si prospetta come il canto del cigno del tastierista Kevin Moore, che con l'ultimo brano in scaletta Space Dye Vest saluta la band e il pubblico. Il pezzo si apre con la melodia dei suoi tasti, a cui gradualmente si ancorano la voce di LaBrie, la chitarra di Petrucci e la batteria di Portnoy. Come se tutti i membri si unissero in un ultimo evocativo omaggio alla loro formazione.

La bellezza di questo brano si crogiola così in uno scenario da opera teatrale in musica. Quel calore e quella morbidezza appartengono anche a The Silent Man e segnano una svolta musicale per il gruppo, sempre pronto a mettersi in gioco e a provare poliedriche sfumature.