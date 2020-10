Come Caparezza ci insegna ad amare l’arte

Cosa succederebbe, per esempio, se Vincent Van Gogh lasciasse la sua celebre stanza per addentrarsi nel mondo di oggi? Vedrebbe uomini schiavi dei computer, dei corpi scolpiti dalla palestra, ma al tempo stesso dei vizi del gioco, dell'alcool e della droga e del junk food. Così Caparezza rivaluta l'immagine dell'artista rivolgendosi all'uomo di oggi: "Tu sei pazzo, mica Van Gogh". In questo modo il cantante ritrae la società di oggi come anestetizzata, incapace di svincolarsi da necessari compromessi, limitata nella libertà di agire (Non me lo posso permettere). Una società bisognosa di una prospettiva definita, come negli affreschi di Giotto (Giotto Beat).

Non mancano poi i riferimenti alla politica. Sempre in Giotto Beat: "lo spettacolo elettorale è uno show penale, non resta che filosofeggiare come Schopenhauer" o, ancora più evidente, in Avrai Ragione Tu. Mentre con Compro Horror, Capa tratteggia la smania morbosa con cui il pubblico è affascinato dai casi di cronaca nera: "è il mercato dell'horror, è oro e argento, altro che horror di Argento". Come al solito dà i brividi la sua eccezionale capacità di scrittura e di combinazione delle parole scelte.