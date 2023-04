Addio a Ryuichi Sakamoto

Sakamoto collabora` anche ad alcune opere di David Sylvian, e pubblico` due album con Kazumi Watanabe. Kylyn (1979) e Tokio Joe (1982)

Nel frattempo Sakamoto aveva cominciato a lavorare per il cinema, a cui diede le (perlopiu` stucchevoli) colonne sonore per Merry Christmas Mr Lawrence (1983) di Nagisa Oshima, di cui Coda (Midi, 1988) e` la versione per pianoforte, di Bernardo Bertolucci The Last Emperor (1986), forse la fusione piu` sofisticata dei temi occidentali, orientali e minimalisti che Sakamoto andava predicando da anni, Adventures Of Chatran/ Koneko Monogatari di Masanori Hata ( Midi, 1986), Aile De Honneamise di Hiroyuki Yamaga (Midi, 1987) ), A Handmaid's Tale (Crescendo, 1989) di Volker Schloendorff The Sheltering Sky (1990) di Bernardo Bertolucci; di Pedro Almodóvar Tacchi alti (1992), Cime tempestose (1992), Il piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci (1993), Palme selvagge di Oliver Stone (1993); Love Is The Devil (1998) di John Maybury Gohatto/Taboo (1999) di Nagisa Oshima; etc. Esperanto (Midi, 1985) contiene musiche per il balletto.

Asian Games (Verve, 1988) e` una collaborazione con Bill Laswell. Playing The Orchestra (Virgin, 1989) e` un doppio dal vivo. Ormai famoso, Sakamoto si concede il vezzo di arruolare per i suoi dischi legioni di nomi prestigiosi. Beauty (Virgin, 1990) è così ancor più lambiccato nella realizzazione, anche se le composizioni mancano quasi sempre di spessore.

Fonte: https://www.scaruffi.com/vol3/sakamoto.html