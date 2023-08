Il batterista dei Kiss, Eric Singer, ha rivelato chi davvero tiene le fila della band. Secondo il batterista, ogni decisione passerebbe per il severo giudizio di Paul Stanley, nonostante in molti abbiano sempre creduto fosse Gene Simmons la personalità predominante.



"Le persone pensano sia Gene ad avere l'ultima parola" ha raccontato Singer a Rock Music Star in una recente intervista, "Gene e Paul fanno le cose insieme ma, lo dico sempre, non è come pensate. Nei Kiss nulla accade senza che Paul Stanley abbia dato il suo consenso. Qualsiasi cosa Paul non voglia fare, semplicemente non viene realizzata. A Gene sta bene qualsiasi decisione lui prenda, gli importa solo di suonare."