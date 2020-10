Édith Piaf: molto più che “La Vie En Rose”

Tornata ancora bambina tra le braccia del padre, iniziò a esibirsi con lui in strada, cantando sul ciglio del marciapiede e attirando i primi sguardi curiosi. Passarono gli anni, il padre si accasò e l’adolescente Édith lo abbandonò definitivamente, continuando a cantare per le strade di Parigi con la sua nuova amica Simone. Édith ebbe una figlia dal suo primo uomo, ma questa bambina morì di meningite dopo appena due anni, e questo enorme dolore si aggiunse a quella vita già ruvida e misera.

La scoperta dell’usignolo francese avvenne nei suoi 20 anni, quando debuttò nel 1935 in un cabaret vicino agli Champs Elysées, Le Gerny’s. Da qui in poi la cantante si destreggiò tra concerti che non riscossero un grande successo e il nuovo sodalizio con Raymond Asso, che compose molte partiture musicali di Édith. Ed ecco che il mito di Édith iniziò a crescere e a definirsi, tra tournée in Francia e amicizie con artisti come Charles Aznavour, Jean Cocteau e altri.

Travolgente poi il suo impegno negli anni della Guerra, quando aiutò moltissimi prigionieri in campi di concentramento tedeschi a fuggire, creando per loro dei documenti falsi basati su delle fotografie ritagliate che Édith si era fatta scattare con ogni singolo prigioniero che avrebbe aiutato, con la scusa di essere lì per cantare.

Nel 1945 la carriera di Édith sbocciò con La Vie En Rose, che divenne un simbolo internazionale del suo talento, quasi un inno nazionale francese. Questo lanciò i tour in America e nel resto del mondo. Pochi anni dopo Édith avrebbe vissuto il tragico amore con il pugile sposato Marcel Cerdan, su cui la stampa non rimase in silenzio. La cantante lo convinse a raggiungerlo prima di un incontro pattuito, in America. Il volo sul quale il pugile campione del mondo salì ebbe un incidente, fatale per tutti i passeggeri.