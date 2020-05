Quella canzone di Bob Dylan ispirata a Marlene Dietrich

Il pezzo venne pubblicato per la prima volta in PLANET WAVES, album del 1974. Molte interpretazioni vedono il primo figlio di Dylan, Jakob, come protagonista e destinatario del brano, ma nell'ascoltare la canzone molti hanno immediatamente pensato alla Dietrich, in particolare per i punti in cui il cantautore fa riferimento al rimanere giovani per sempre, come se la bellezza della Dietrich potesse diventare immortale.

La Dietrich aveva dimostrato il suo apprezzamento nei confronti della musica di Dylan cantando, nel 1963, una cover di Blowin' in the Wind, il pezzo pacifista del cantautore che incontrava perfettamente il pensiero antimilitarista della cantante.