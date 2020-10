Di cosa parla “Silvia lo sai” di Luca Carboni?

Un protagonista invisibile parla, a distanza di anni dall'adolescenza, con Silvia, una sua ex compagna di scuola e fidanzatina all'epoca di Luca. Luca, questo terzo personaggio del dialogo, è il protagonista della canzone, ma al tempo stesso è una presenza evanescente che si concretizza solo alla fine. Luca è un tossicodipendente, ora adulto, ma ancora vittima dell'eroina, la droga più diffusa negli anni Ottanta, che tristemente collezionava ogni giorno giovani morti di overdose.

Silvia sembra aver perso ogni ricordo di Luca, rievocato invece dalle domande incalzanti del nostro mediatore: "Silvia lo sai, lo sai che Luca si buca ancora?". Lui è l'unico ad aver visto recentemente Luca, tremante, con lo sguardo spento, senza riuscire a parlare. E in quel momento gli ha fatto la domanda più semplice e potente dell'intero brano: "Non dovevamo andare lontano?".

Perché l'adolescenza illumina un futuro pieno di sogni e speranze, ma spesso la debolezza rende vittime dell'anarchia degli eventi. Quando poi la droga assume il potere, il corpo si piega a una fragilità inetta, incapace di controllare le proprie azioni. Così Carboni ricorda le partite del Bologna, le prime feste, i primi baci e quei passatempi come Dire, Fare e Baciare.

Ma la sua memoria getta ombra anche sull'indifferenza della Chiesa e degli insegnanti a scuola. Tra "Un Dio cattivo e noioso" e quei professori che non si interessavano della felicità altrui. Così i giovani studenti si abbandonavano alla solitudine e alle mode, con un autolesionismo travestito da libertà e camuffato in una oscura forma di appagamento.

E ci sembra di non riuscire a raccogliere tutto quello che il testo comunica, perché gran parte delle emozioni e sensazioni che trasmette si irradia dalla perfetta combinazione di voce, musica e parole.

Così Luca riesce a raccontare così tanto in quattro minuti di canzone, costruendo un mondo vissuto attorno a due personaggi. Da un lato una Silvia di leopardiana memoria, che potrebbe essere riconducibile a un'ultras del Bologna conosciuta da Carboni. Dall'altro Luca, con quel nome così autobiografico e misterioso di cui non si conosce l'origine. Forse perché Carboni, come fa in molte canzoni, voleva semplicemente esserci in quello che raccontava. E ancora oggi, le sue canzoni testimoniano un coinvolgimento e una passione che ce lo fanno amare.