Ben Harper: arriva il primo album interamente strumentale

Uscirà in autunno WINTER IS FOR LOVERS, nuovo album di Ben Harper completamente strumentale. Ascolta qui il primo estratto Inland Empire.

Si intitola WINTER IS FOR LOVERS ed è composto da quindici tracce interamente strumentali, che portano ciascuna il nome di una città o di un luogo, sparsi per il mondo. Il nuovo album di Ben Harper, che vedrà la luce in autunno, vede per protagonisti solamente il cantautore statunitense e la sua lap steel, una chitarra speciale da suonare con l'apposito slide, a cui Harper si approcciò fin da giovanissimo imitando lo stile di Robert Johnson.

Così ha spiegato l'artista, dichiarando tutto il suo amore per lo strumento - un pezzo tra l'altro molto raro, risalente al 1920 - e la fatica nel realizzare l'opera:

Questo è il mio primo album interamente strumentale. È semplice, essenziale, ci siamo solo io e la mia chitarra lap steel. Suona quasi spoglio e intimo proprio come speravo, perché è come se suonassi nel tuo soggiorno. A primo ascolto potrebbe sorprenderti perché è davvero ridotto all’osso, a differenza di molti altri brani e album di oggi. Sono un grande fan del flamenco, della musica classica, di quella hawaiana e della chitarra blues e spero di avere in qualche modo rappresentato tutte queste influenze in WINTER IS FOR LOVERS. Ci è voluto un po’ per comporre quest’album, che mi ha posto davanti una sfida completamente nuova. Registrare un intero album solo con una chitarra, senza alcun testo, è stato molto più impegnativo rispetto ai lavori precedenti, ma anche più gratificante.

La data di uscita dell'album non è ancora nota, ma Ben Harper ha condiviso in rete il primo estratto dal disco: Inland Empire.