John Lennon sbarca su TikTok con 11 brani da solista

John Lennon ha un account ufficiale su TikTok, nato grazie a una partnership tra la app, i gestori della sua eredità artistica e Universal Music Group. Ecco cosa ci troverete:

Vogliamo essere dove c'è l'azione, perché è artisticamente stimolante - dove sta accadendo, qualunque cosa sia, sta accadendo!

Lo scorso 9 ottobre, in occasione di quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di John Lennon, abbiamo ricordato i suoi noti "viaggi allucinogeni". Non sappiamo cosa l'ex Beatle avrebbe pensato dei social network, fatto sta che qualche giorno fa è sbarcato su TikTok.

L'account TikTok ufficiale del musicista, che conta in questo momento circa 49 mila follower, è nato grazie a una partnership realizzata tra la app, i gestori della sua eredità artistica e Universal Music Group.

I fan vi troveranno undici brani tra i più noti del suo repertorio solista: Instant Karma! (We All Shine On), Imagine, Mind Games, Beautiful Boy, Woman, Happy Xmas (War Is Over), Give Peace a Chance, Stand By Me, Nobody Told Me, Remember e Gimme Some Truth. In più, è cominciata una sfida social, dal titolo #GimmeSomeTruth, che chiama i fan a onorare la memoria di Lennon con i loro TikToks.

Annunciando l'arrivo del padre su TikTok, Sean Ono Lennon ha dichiarato: