Cosa racconta DEAD WINTER DEAD dei Savatage?

Tutto questo avviene sotto gli occhi dei nostri protagonisti, che ci guidano in un percorso impervio, dall'acuta concretezza enfatizzata dalla musica. Un intreccio di sonorità che accompagna febbrilmente l'evoluzione della storia, dal bellissimo accompagnamento di chitarra e voce di This Is The Time, alla dolcezza di Mozart and Madness, fino ai toni più martellanti e hard di Dead Winter Dead.

Ogni canzone trascina con sè un frammento di storia, tra finzione e realtà, tanto profonda da darci i brividi. Un album assolutamente riuscito, da ascoltare (e riascoltare)!