I classici Disney, versione Metal!

Una band chiamata D-Metal Stars ha deciso di sorprenderci reinterpretando i classici Disney in versione Metal.

La compilation, comparsa su Spotify, si chiama per l'appunto "Metal Disney" e non è fatta proprio da emeriti sconosciuti. La band è composta da Mike Vescera e John Bruno (Obsession), Rudy Sarzo (ex-bassista di Ozzy Osburne, ex Quiet Riot ed ex Whitesnake), e BJ Zampa, (batterista di House of Lord ed ex Obsession).

Vescera ha detto: "Su questi classici sono cresciuto. Potreste pensare il contrario, essendo difficile immaginare dei rocker con questo tipo di musica, ma tutti amano le canzoncine Disney. E' pazzesco."

La raccolta contiene proprio tutti i nostri pezzi preferiti, da La Bella e La Bestia, alla Sirenetta e via dicendo. Ascoltala!