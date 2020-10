John Lennon e quell’infinito weekend senza Yōko Ono

In quel "weekend perduto" in realtà John non perse tempo: realizzò il suo quinto album in studio, WALLS AND BRIDGES, che uscì nel settembre del 1974. Si tratta di un disco particolare, che senza dubbio risentiva della distanza da Yōko Ono: Going Down On Love esprime i suoi sentimenti riguardo a questa dolorosa situazione.

Whatever Gets You Thru The Night, come raccontò May Pang, fu ispirata da un discorso del Reverendo Ike trasmesso in TV: “Let me tell you guys, it doesn’t matter, it’s whatever gets you through the night.” John la amò e la scrisse subito sul suo block notes.

Forse più di Going Down on Love è Scared, il brano che più esprime tutto ciò cui John stava andando incontro: la paura del futuro, l’incertezza della sua relazione con la moglie, il senso di vecchiaia imminente. L’opposto di questa canzone fu Don’t be scared, rilasciata in MILK AND HONEY, tre anni dopo la morte di John.