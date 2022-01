Conosci queste 10 perle rock degli anni ’70?

Come ha acutamente osservato il critico David Hepworth, “nel 1971 il rock aveva solo diciassette anni. Forse il rock dovrebbe avere diciassette anni per sempre”. Ecco 10 album imperdibili di quell'epoca.

The Beatles, LET IT BE

(APPLE, 1970)

McCartney voleva un ritorno alle origini, musica grezza e canzoni fatte come live, anche in pubblico. Ma poi la crisi ha travolto tutti e tutto: l’impegno dei quattro, i titoli (George pensa bene di tenersi le cose migliori per il suo solo album), la qualità dei pezzi. Solo Paul riesce a mettere insieme tre brani di tutto rispetto (Let It Be, Get Back e The Long And

Winding Road), mentre Lennon si limita al minimo sindacale (Across The Universe). Per il resto, niente d’indimenticabile. Così il soundtrack finale è un prodotto abbastanza mediocre, tirato per le lunghe, passato per le mani di George Martin, di Glyn Jones e alla fine affidato alla sublime over-production di Phil Spector, che c’infila di tutto. Due grandi pezzi comunque: Across The Universe, e soprattutto Get Back, il brano eseguito in coda, sul tetto della Apple.

Giandomenico Curi