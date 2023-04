Il concerto per i 50 anni della Cramps Records

“Gianni non mise mai una mezza parola sulla musica, anzi ci teneva al riparo dalle critiche di suoi collaboratori che avrebbero voluto da parte nostra un atteggiamento forse più commerciale”, ricorda Patrizio. “Rivedendo la musica dei miei vent’anni mi commuove e mi fa incazzare per certe idee non pienamente sfruttate. Quelle registrazioni vanno bene così, ma sono cristallizzate nel tempo. Prendi un brano come Consapevolezza: ci sono alcuni passaggi che già stavano mutando al concerto del 1973 al teatro di Firenze, forse l’ultimo concerto che abbiamo fatto: stiamo lavorando su quelle perle preziose che voglio far crescere, nel miracolo di far rivivere quel tipo di forza ed energia”.

Alle ore 12.00, si è tenuta la cerimonia di intitolazione della Passeggiata Gianni Sassi alla presenza di tanti amici e con i toccanti ricordi della collaboratrice Monica Palla e del produttore Stefano Senardi.